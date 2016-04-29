Пеллегрини раздумывает над предложением «Зенита»

«Зенит» не оставляет попыток пригласить главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. Руководство сине-бело-голубых уже сделало предложение чилийскому специалисту возглавить петербургскую команду, после чего тот попросил время на раздумья.

Сообщается, что боссы «Зенита» также ведут переговоры с наставником «Фиорентины» Паулу Соузой, который рассматривается на случай отказа Пеллегрини.

Напомним, что «Зенит» на данный момент возглавляет Андре Виллаш-Боаш, ранее объявивший о своем уходе из петербургского клуба этим летом.