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    Первак: «Аршавин мог в свое время оказаться в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, что форвард Андрей Аршавин в свое время мог стать игроком красно-белых, но трансфер сорвался из-за перехода в московский клуб Владимира Быстрова.

    – Аршавин действительно мог перейти в «Спартак» вслед за Быстровым?

    – Мог, но история с Быстровым вылилась в шумовой эффект, которого никто не ожидал. И агент, оценив это, притормозил. А потом я ушел. Какие ко мне могут быть претензии? В любом случае, Быстрова приняли, и лучшие годы он отдал именно «Спартаку», а не «Зениту».

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.04.2016 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 апреля 2016, 14:02

      Знаем, что и как. Спартак хотел и Кержакова прикупить. Но не судьба.
      И Слава Богу!

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