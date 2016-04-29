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    Овчинников: «Кубань» она и в Африке «Кубань»

    Наставник «Левадии» Валерий Овчинников прокомментировал крупные победы ЦСКА и «Зенита» в матчах 26-го тура РФПЛ. Напомним, что армейцы обыграли «Урал» (3:0), а «Зенит» был сильнее «Кубани» (4:1).

    – Неужели не ждали осечек лидеров?

    – А как их можно ждать? Если ЦСКА и «Зенит» прошлись катком по соперникам. «Урал», в принципе, добротная команда. Григорий Иванов ее создает. Она сейчас в середине таблицы. У армейцев есть супермотивация стать чемпионом. Понимаете о чем я?

    – Не совсем.

    – «Урал» во втором тайме – минут 10-15 – немного подергался и закончился. ЦСКА навалился и окончательно разорвал Екатеринбург.

    – А «Зенит» с «Кубанью"?

    – Ташуев ушел. Может быть, думали, что это встряхнет команду. Но «Кубань» она и в Африке «Кубань"!

    – Все-таки один гол забили, какое-то время держали интригу.

    – Ну, забили, потом поверили в себя. А лучше бы закрылись, выкопали бы перед свой штрафной ров и сидели бы в нем! Может, и отбились бы. Играть на равных с «Зенитом» – бесполезно. Ребята, счет на табло. А ведь сколько «Зенит» еще мог забить? Вот в том-то и дело…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2016 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 апреля 2016, 13:14

      O, Борман из Прибалтики проклюнулся! До сих пор, как видно, при "делах" )))

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 апреля 2016, 10:33

      Много речи.

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