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    Шишкин: «Локо» с годами стал роднее «Спартака»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о том, как он и его команда готовятся к предстоящему матчу 26-го тура РФПЛ со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 30 апреля.

    – «Спартак» сейчас жутко злой – мало что получается в игре, плохие результаты. Это хорошо или плохо для «Локо"?

    – Даже если «Спартак» выступал ни шатко, ни валко, наши встречи всегда получались интересными, захватывающими. Этот матч тоже может сложиться по-всякому. Да, у «Спартака» есть проблемы в обороне, идет ротация. Но матч-то важнейший – и для соперника, и для нас. Как ни крути, это дерби, соберется полный стадион. Значит, может произойти все что угодно.

    – Вам, как спартаковцу со стажем, не обидно за бывшую команду?

    – Естественно, слежу за «Спартаком». Как и любой его воспитанник. Но, знаете, уже, наверное, отболело. Шестой год я игрок «Локомотива», и за это время многое изменилось. Безразличие? Нет, так сказать нельзя. Просто сейчас для меня это важный соперник по Премьер-лиге, но не более того. Да, много хороших воспоминаний. Вот только «Локо» с годами стал даже роднее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2016 07:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 29 апреля 2016, 12:31

      Да Шишкан, ты не один такой)), много вас таких в РФПЛ (Кудряшов, Прудников, Самедов, Торбинский), единственное отрадно, что школа то мясная повидимому всё таки работает))

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 29 апреля 2016, 10:39

      Года идут, все меняется. И только Шишкин как не умел играть так и не начал.

      -2
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      Рейтинг: +27

      ntaram 29 апреля 2016, 09:28

      Перекати поле! Ни родины ни флага!

      -2
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