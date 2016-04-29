Коноплянка: «Думаю, такой результат устроил не только «Севилью», но и «Шахтер»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка поделился своими впечатлениями после первого матча с «Шахтером» (2:2) в 1/2 финала Лиги Европы.

– Игра сложилась так, как я и ожидал. Результат хороший не только для нас, но и для «Шахтера», ведь у обеих команд остаются равные шансы – где-то 50 на 50. Они такие же, как и до матча. Мы играли не против какой-то там слабой команды. Нам противостоял сильный соперник, который также умеет играть в качественный футбол Такой же, как демонстрируют наши ребята. Сегодня была очень интересная игра.

– Не хотелось сегодня уходить с поля так рано?

– Конечно же, нет. Я готов играть 90 минут, особенно когда болельщики так поддерживают тебя. Очень хорошая атмосфера на стадионе. Приятно здесь играть. Готов хоть каждый день выходить на стадион «Арены Львов». Спасибо большое им за поддержку.

– Дуэль с Дарио Срна удалась?

– Я считаю, что нам предстоит еще ответный поединок. Уверен, там будет схватка значительно интереснее.

– Чего можно ожидать от «Севильи» во втором матче? Такой же футбол или перестроитесь?

– Считаю, что в следующем матче мы отдадим все силы, чтобы добыть победу и попасть в финал. Также, как это сделает и «Шахтер». Нужно разбирать многие моменты. О первом пропущенном голе – я знал, что Ракицкий умеет выдавать подобные хорошие передачи. Вы видели, как он вывел Марлоса один на один с вратарем. Это тоже мастерство – попробуйте так отдать, так принять и забить. Уверен, будем детально разбирать все свои недостатки.