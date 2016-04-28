«Кубань» не может выиграть у «Зенита» уже на протяжении 27 матчей

«Кубань», проиграв «Зениту» (1:4) во встрече 26-го тура чемпионата России, довела серию матчей без побед над питерским клубом до 27. Краснодарцы ни разу в своей истории не выигрывали у сине-бело-голубых, 13 раз поединки с участием этих команд заканчивались вничью, в 14 случаях победу праздновал «Зенит». Также отметим, что сегодняшнее фиаско желто-зеленых со счетом 1:4 стало повторением самого крупного поражения от санкт-петербургского клуба (2014 год).

Первая встреча «Зенита» с «Кубанью» датирована 1992 годом, когда они дважды сыграли друг с другом в предварительном этапе высшей лиги чемпионата России. С тех пор команды семь раз встречались на различных стадиях Кубка России, а также провели между собой 18 матчей в рамках Премьер-лиги.