Селезнев: «Готов обменять свой красивый гол на ничью с «Зенитом»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился своими впечатлениями от игры против «Зенита» (1:4) в 26 туре российской Премьер-лиги.

– Что скажете об игре? Вы забили красивый гол...

– Забил, ну и что? Очков от этого не прибавится. Готов был не забить, но чтобы мы хотя бы вничью сыграли. Понимали, что с «Зенитом» будет тяжелый матч. Мне болельщики письмо написали, чтобы я не говорил, что мы плохо играем. Если им будет легче, могу сказать, что мы играли хорошо. Легче им будет? Думаю, нет. Это футбол. «Зенит» был сильнее, а мы сыграли так, как сыграли.

– С каким настроением выходили на матч? Чего ожидали?

– Я надеялся, что будет нормальный матч. Так оно и было до двух голов, которые мы пропустили. В «Зените» хорошие квалифицированные футболисты, но мы знали, что у нас будут шансы. Одним мы воспользовались, еще двумя – нет. Если бы воспользовались всеми шансами, все было бы иначе. Но есть то, что есть. Сейчас надо набирать 6, 9, даже 12 очков. Будем надеяться.

– Насколько повлияла на игру отставка Ташуева?

– Ребята, вы мне задаете такие вопросы... Что мне вам ответить? Я не знаю... Я футболист. Никогда не обсуждаю такое. Мне нечего вам ответить.

– Что изменилось после отставки тренера?

– Изменилось то, что у нас нет тренера. Есть исполняющий обязанности. Что еще может измениться? Мяч или бутсы? Не знаю, что ответить.