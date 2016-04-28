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    Селезнев: «Готов обменять свой красивый гол на ничью с «Зенитом»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился своими впечатлениями от игры против «Зенита» (1:4) в 26 туре российской Премьер-лиги.

    – Что скажете об игре? Вы забили красивый гол...

    – Забил, ну и что? Очков от этого не прибавится. Готов был не забить, но чтобы мы хотя бы вничью сыграли. Понимали, что с «Зенитом» будет тяжелый матч. Мне болельщики письмо написали, чтобы я не говорил, что мы плохо играем. Если им будет легче, могу сказать, что мы играли хорошо. Легче им будет? Думаю, нет. Это футбол. «Зенит» был сильнее, а мы сыграли так, как сыграли.

    – С каким настроением выходили на матч? Чего ожидали?

    – Я надеялся, что будет нормальный матч. Так оно и было до двух голов, которые мы пропустили. В «Зените» хорошие квалифицированные футболисты, но мы знали, что у нас будут шансы. Одним мы воспользовались, еще двумя – нет. Если бы воспользовались всеми шансами, все было бы иначе. Но есть то, что есть. Сейчас надо набирать 6, 9, даже 12 очков. Будем надеяться.

    – Насколько повлияла на игру отставка Ташуева?

    – Ребята, вы мне задаете такие вопросы... Что мне вам ответить? Я не знаю... Я футболист. Никогда не обсуждаю такое. Мне нечего вам ответить.

    – Что изменилось после отставки тренера?

    – Изменилось то, что у нас нет тренера. Есть исполняющий обязанности. Что еще может измениться? Мяч или бутсы? Не знаю, что ответить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.04.2016 22:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 апреля 2016, 03:35

      И мне нравится Селезнёв, причем в каждой игре, видно, что человек борется, а не отбывает номер на поле

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      Рейтинг: +51

      Fenom 29 апреля 2016, 00:02

      Мне нравится Селезнев,останется в России даже после вылета Кубани
      Хороший нападающий,даже думаю в ЦСКА бы пригодился

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