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    «Мордовия» по-прежнему не начала выплату долгов футболистам

    Капитан «Мордовии» полузащитник Руслан Мухаметшин заявил, что клуб так и начал выплату долгов по зарплате футболистам, несмотря на заявление опубликованное на официальном сайте команды о том, что погашение задолженностей начнется 28 апреля.

    «Выплата долгов игрокам еще не началась», – сообщил Мухаметшин.

    Напомним, что по причине задолженностей «Мордовии» по зарплате во вторник, среду и четверг футболисты в знак протеста проигнорировали командную тренировку. Также существует угроза бойкота игроками встречи 26-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», которая запланирована на воскресенье 1 мая.

    Источник: ТАСС

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    28.04.2016 22:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +151

      VITPO 29 апреля 2016, 02:31

      Надо играть за будущие личные контракты,увы,в других командах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +657

      RUSARM 28 апреля 2016, 22:33

      Это очень плохо!!!

      0
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