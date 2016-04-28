Виллаш-Боаш: «Сейчас «Зениту» в чемпионате нужно смотреть на результаты соперников»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими первыми впечатлениями после крупной победы сине-бело-голубых над «Кубанью» (4:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Мы играли в атакующий футбол по системе 4-4-2. «Кубань» вышла на поле и ждала наших ошибок. Одну дождалась и реализовала. Тем не менее, мы хорошо играли впереди и реализовали имевшиеся моменты. Этот матч был очень важен с точки зрения реакции коллектива на поражение от"Ростова» (0:3). Сейчас мы находимся в выжидательной позиции, нужно смотреть на результаты соперников, тем не менее, эта победа очень важна в выполнении нашей главной задачи – набрать как можно больше очков в оставшихся матчах.

Финал Кубка? Сегодня было важно избежать травм. Радует, что Анюков вернулся в общую группу. Нам нужно время, чтобы восстановиться к игре с ЦСКА, однако, статус финальной игры поможет команде обрести правильные эмоции», – отметил португалец.