Клаасен не собирается покидать «Аякс» ради «Наполи»

Полузащитник «Аякса» Дэви Клаасен заявил, что не намерен покидать стан амстердамцев, несмотря на предметный интерес итальянского «Наполи».

«Совершенно точно у меня нет желания переходить в «Наполи». Я хочу остаться в «Аяксе».

Конечно, ты никогда не знаешь, что может произойти. Но это очень маловероятно. Я имею в виду лишь то, что никогда нельзя быть уверенным на все 100 процентов, что ты останешься. Но я не собираюсь покидать «Аякс». Я настоящий аяксид», – сказал Клаасен.