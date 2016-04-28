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    Клаасен не собирается покидать «Аякс» ради «Наполи»

    Полузащитник «Аякса» Дэви Клаасен заявил, что не намерен покидать стан амстердамцев, несмотря на предметный интерес итальянского «Наполи».

    «Совершенно точно у меня нет желания переходить в «Наполи». Я хочу остаться в «Аяксе».

    Конечно, ты никогда не знаешь, что может произойти. Но это очень маловероятно. Я имею в виду лишь то, что никогда нельзя быть уверенным на все 100 процентов, что ты останешься. Но я не собираюсь покидать «Аякс». Я настоящий аяксид», – сказал Клаасен.

    Источник: Goal.com

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    28.04.2016 20:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 30 апреля 2016, 10:03

      Наконец-то наступают эти времена..! Еще бы Аякс побеждать начал!

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