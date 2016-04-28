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    Кришито и Гарай – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Кубанью»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Кубани» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, поединок начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

    «Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Дзюба, Халк.

    «Кубань»: Стажила, Аподи, Зотов, Сантана, Шандао, Армаш, Якуба, Хубулов, Селезнев, Букур, Майрович.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +837

      eleng 28 апреля 2016, 20:04

      Лучше бы Кержакова в ворота поставили, Лодыгин - реальная дырка. В десятке команд только Спартак, Урал и Рубин пропустили больше чем Зенит.

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 28 апреля 2016, 19:26

      Комментарий удален.

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