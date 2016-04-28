Кришито и Гарай – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Кубанью»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Кубани» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, поединок начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Дзюба, Халк.

«Кубань»: Стажила, Аподи, Зотов, Сантана, Шандао, Армаш, Якуба, Хубулов, Селезнев, Букур, Майрович.