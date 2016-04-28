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    Бабаев: «Матч ЦСКА с «Зенитом» – Эль Класико российского футбола»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил важность предстоящего финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится 2 мая на стадионе «Казань-Арена».

    «Пару раз слышал, что этот матч называют российским «Эль Класико». Так совпало, что в последние годы «Зенит» и ЦСКА – главные претенденты на чемпионство, поэтому эти матчи стоят особняком. Если «Эль Класико» — сразу возникает вопрос, кто «Реал», а кто — «Барселона»! Думаю, в целом это допустимо. Если брать цвета, то каталонская команда к нам ближе. Почему бы не назвать этот матч «Эль Класико», если кому-то нравится?

    Для нас финальный матч с «Зенитом» вдвойне повышает значимость трофея в случае победы. Сам факт обладания Кубком России — большой успех, мы проходили через это чаще, чем кто-либо другой в российском футболе, и знаем, о чем говорим. С точки зрения эмоциональной составляющей для игроков и для болельщиков победа над «Зенитом» будет иметь еще большее значение

    Казань – прекрасный город, очень красивый и гостеприимный, а ко всему прочему еще и очень спортивный. Здесь есть и «Рубин», и сильная волейбольная команда «Зенит», и хоккейный «Ак Барс». За последние несколько лет столица Татарстана провела целый ряд крупных международных спортивных соревнований на высочайшем уровне. Я общался с коллегами из других стран, которые побывали на этих соревнованиях, и все остались в восторге. «Казань Арена» — замечательный новый стадион. Это очень хорошая идея. Надеюсь, будет большой праздник и для российского футбола в целом, и для Казани в частности», – отметил Бабаев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    28.04.2016 14:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 30 апреля 2016, 22:30

      Комментарий удален.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 28 апреля 2016, 20:13

      Как они играют и как наши команды играют! Лучше бы вообще не сравнивал с ними!

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 апреля 2016, 16:27

      играют два говна вот и классика сюжета нашел с чем сравнивать бабай

      -2
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