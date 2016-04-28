«Шахтер» постарается не пропустить в матче с «Севилей»

«Шахтер» всецело сконцентрирован на ближайших матчах с «Севильей». В последних турах чемпионата и кубка страны Луческу дозировал нагрузку на игроков, чтобы те подошли к полуфиналу Лиги Европы в оптимальных кондициях. В домашней игре с испанцами тренер вряд ли станет изменять себе (в четырех из шести матчей плей-офф горняки не пропускали), сделав ставку на оборону. Во Львове хозяев устроит любой результат, при котором их ворота останутся неприкосновенными. Если же «Шахтеру» удастся еще и забить, это станет идеальным заделом перед визитом в Андалузию.

«Севилья» рассчитывает выиграть Лигу Европы в третий раз подряд, войдя тем самым в историю. При этом Мирча Луческу не считает «Севилью» фаворитом. Перед этим матчем «Шахтер» уступил киевскому «Динамо» в споре за украинское золото. Ответный матч пройдет в четверг, 5 мая, в Испании, а финал – 18 мая в Базеле.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Севилья». Начало в 22:05, не пропустите!