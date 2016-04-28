Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каряка: «У «Амкара» проблем хватает из-за травмированных игроков»

    Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка оценил шансы на победу своей команды в предстоящем матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

    – Чувствуется ли еще усталость после нескольких тяжелых матчей подряд?

    – Если на тренировке во вторник у ребят еще чувствовалась усталость, то в среду уже все были полны эмоций. Поэтому можно сказать, что подготовка к «Динамо» идет в штатном режиме.

    – Как обстоят дела с травмированными? Вылечились ли те, кто был раньше не готов? Появились ли новые?

    – В этом вопросе дела обстоят хуже, чем раньше: Бутко до сих пор тренируется индивидуально, к нему добавился Занев. Также индивидуально тренируются Салугин и Черенчиков. Кроме того, из-за перебора желтых карточек игру пропустит Белоруков, поэтому у нас проблем хватает. Но у нас есть, кому выйти на поле.

    – Учитывая ситуацию с травмированными и то, что «Амкар» играет в гостях как оцените наши шансы в игре с прямым конкурентом?

    – Считаю, что шансы 50 на 50, а повлияет на игру то, кто будет меньше допускать ошибки и кому повезет. Обеим командам нужны очки и игра в любом случае будет очень сложная.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ДимонМ 29 апреля 2016, 10:50

      ВПЕРЕД АМКАР!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 28 апреля 2016, 09:49

      Удачи Амкару

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11