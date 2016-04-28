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    Уциев готов сыграть с «Крыльями Советов»

    Капитан «Терека» Ризван Уциев продолжает подготовку к матчу 26-го тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» в общей группе.

    – Тренируюсь в общей группе со всеми, выдерживаю нагрузки, чувствую себя нормально. Думаю, более-менее набираю форму. Сложно сказать, насколько готов в процентном соотношении, это будет видно в игре.

    – В зависимости от решения тренерского штаба, Вы готовы выйти на поле в матче с «Крыльями Советов»?

    – Думаю, готов. Настраиваюсь на игру, посмотрим, что получится.

    – Какие ожидания от игры с самарцами?

    – Это хороший соперник. Нам нужна победа, надеюсь, при поддержке наших болельщиков мы сможем добиться положительного результата.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    28.04.2016 06:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 28 апреля 2016, 09:18

      Капитан Терека! Настоящий лидер команды. Далла аътто бойла хьа Ризван.

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      Рейтинг: -58

      Nohco 28 апреля 2016, 07:04

      Ризван,с выздоровлением и удачи тебе и всей команде! Терек вперед!!!

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