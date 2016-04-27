Кокорин: «У советских и русских тренеров красивая и зрелищная игра не приветствуется»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился размышлениями о стиле работы российских тренеров.
«В Испании многие любят побольше финтов, красивой, зрелищной игры. А в России, у советских, русских тренеров это не приветствуется. Они любят попроще: больше беготни, больше борьбы», – сказал Кокорин в интервью «Снобу».
Также футболист рассказал о том, что его привлекало в футболе в детстве.
«В детстве мне хотелось играть на таком уровне, как футболисты в телевизоре. Про рекламные контракты тогда никто не думал. Меня привлекала игра.
Я думаю, любой ребенок или подросток, который занимается любимым делом, не думает, что за это можно получить хорошие деньги».
Источник: Бомбардир.ру