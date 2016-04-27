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  • Кокорин: «У советских и русских тренеров красивая и зрелищная игра не приветствуется»

Кокорин: «У советских и русских тренеров красивая и зрелищная игра не приветствуется»

27 апреля 2016, 22:46
15

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился размышлениями о стиле работы российских тренеров.

«В Испании многие любят побольше финтов, красивой, зрелищной игры. А в России, у советских, русских тренеров это не приветствуется. Они любят попроще: больше беготни, больше борьбы», – сказал Кокорин в интервью «Снобу».

Также футболист рассказал о том, что его привлекало в футболе в детстве.

«В детстве мне хотелось играть на таком уровне, как футболисты в телевизоре. Про рекламные контракты тогда никто не думал. Меня привлекала игра.

Я думаю, любой ребенок или подросток, который занимается любимым делом, не думает, что за это можно получить хорошие деньги».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
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kotmyshka
1461789654
Жаль, что ты не в Испании...
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redarmy83
1461791252
)))) ну насмешил. То бишь у зенита красивая и зрелищная игра... Такая же зрелищная, как и ваш любимый комментатор Орлов.
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арейская
1461792416
Честно признался, что раньше привлекала хорошая игра, сейчас хорошие деньги
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Jack24
1461814177
Ба, от кого я это слышу.
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СтараяШкола
1461819603
В последней игре Зенита особенно неплохо смотрелись испанские финты
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ZENIT GOAL
1461821055
За*бись,у меня слов просто нет...Сравнить Зенит Морозова и Садырина с нынешним - количество "финтов, красивой, зрелищной игры" просто таки стремится к бесконечности,господин Кокорин,особенно в вашем исполнении,испанец вы наш.
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altezzik
1461822701
Чтобы так говорить, нужно сначала поиграть за границей.
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vladimir-7
1461823873
Не сваливай своё неумение финтить на тренеров. Если финт приносит пользу, любой тренер будет только за.
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Filllllll
1461833060
Спартак Романцева в лучшие годы очень красивый футбол показывал.А сейчас да. Все скучно играют
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Lb40
1461833476
Пояснил свой регресс. А как начинал...
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