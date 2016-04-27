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    Прядкин: «Не могу сказать, пройдет ли «Ростов» лицензирование УЕФА»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин оценил шансы «Ростова» успешно пройти процедуру лицензирования УЕФА, необходимую для участия еврокубках.

    «На этот вопрос ответить не могу. Но могу сказать, что за последнее время там было погашено достаточно много задолженностей. По нашей информации, там осталась небольшая сумма. Думаю, клуб разрешит ситуацию», – сказал Прядкин.

    Также глава РФПЛ поделился своим мнением об успешном выступлении ростовского клуба в этом сезоне.

    «Чемпионат получается очень интересным. Идет упорная борьба, и совершенно непонятно, кто вылетит, а кто будет играть в еврокубках. Конечно, это – украшение чемпионата. Когда появляются столь самобытные команды, это красит турнир. Но очень важно, чтобы эти команды были стабильны. Как в плане финансов, так и в плане инфраструктуры. Главное, чтобы не было мимолетных взлетов, мимолетных побед. Нужно, чтобы была стабильность».

    Источник: ТАСС

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    27.04.2016 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 апреля 2016, 10:47

      Не надо психологически давить на Ростов - это бесполезно, так, как сделает
      команду еще сильнее. Не надо так стараться ребята.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 28 апреля 2016, 07:26

      Ну,с твоей-то "помощью",точно не пройдут.

      1
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      Рейтинг: +19

      viking_91 27 апреля 2016, 21:49

      лч не потянет...а вот в лиге европы на ростов интересно было бы посмотреть

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 27 апреля 2016, 21:26

      В случае чемпионства найдутся сразу и спонсоры и Бердыев останется. Даже если не допустят до Европы, то тот факт, что мы испортили сезон почти всем "золотым клубам" будет долго греть душу)

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 27 апреля 2016, 19:46

      Ростов-это мимолетная вспышка!

      -1
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