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    «Ростов» приложит все усилия, чтобы оставить Бердыева

    Заместитель генерального директора титульного спонсора «Ростова» Алексей Глушков дал понять, что в клубе всеми силами намерены удержать главного тренера команды Курбана Бердыева. Напомним, что под руководством 63-летнего специалиста дончане на данный момент лидируют в РФПЛ.

    «Ростов» играет очень строго, даже клубы, обладающие более высоким бюджетом – «Локомотив», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, – не играют так. Сегодня «Ростов» – самая дисциплинированная команда в чемпионате России по игре, что показали и последние матчи.

    До Лиги чемпионов осталось совсем чуть-чуть. Уверен, что руководство клуба, региона, все спонсоры, включая нас, приложат все усилия, чтобы Курбан Бердыев продолжил работу в «Ростове» в следующем сезоне», – сказал Глушков.

    Источник: Р-Спорт

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    27.04.2016 17:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 апреля 2016, 11:04

      Это радует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 27 апреля 2016, 20:21

      Удачи Ростову стать чемпионом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 апреля 2016, 17:55

      И стадион будет новый,красота...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 27 апреля 2016, 18:51

      Сказка-песня))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 17:04

      Оставить в покое?, ибо в должности, наверное столько капусты в следующем сезоне в придонье не уродит...

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > koli4ka 27 апреля 2016, 18:50

      Ты хоть сам понял, что написал?

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > jx 28 апреля 2016, 10:40

      Жизнь это поправит.

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