Сахо может получить длительную дисквалификацию и пропустить Евро-2016

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, сдавший положительную допинг-пробу, признал свою вину. 26-летний француз отказался от вскрытия допинг-пробы Б и не будет опротестовывать результат.

Футболист точно не примет участие в первом полуфинальном матче Лиге Европы с «Вильярреалом», поскольку отстранен от работы в английском клубе.

Напомним, что в крови Сахо был обнаружен препарат, сжигающий жир. Ранее за подобное был наказан другой защитник «Ливерпуля» Коло Туре, который в итоге получил шесть месяцев дисквалификации.