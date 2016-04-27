Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» оставит прежними цены на билеты и абонементы

27 апреля 2016, 07:37
6

«Спартак» не будет повышать стоимость билетов и абонементов на новый сезон. Такое заявление сделал вице-президент московского клуба Наиль Измайлов.

«Мы приняли решение, что стоимость на билеты и абонементы меняться не будет. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, они останутся прежними во всех категориях. Болельщики смогут продлить абонементы на свои места в приоритетном праве.

Кроме того, мы планируем запустить новый проект «Spartak kids». Будем работать с детской аудиторией. Сейчас мы ее теряем и ощущаем это. Спортивные результаты очень сильно сказываются на отсутствии подрастающего поколения болельщиков, а клуб очень заинтересован в этой категории.

Мы сможем предложить детям хорошо провести время на стадионе, посмотреть футбол в комфортных условиях, в безопасности.

Согласно этой программе, в следующем сезоне планируем выдачу членских карт. Они, например, позволят покупать товары, которых нет в клубном магазине: наборы для детей от клуба и от партнеров.

Будет предусмотрена активная программа лояльности: например, участие детей в тренировках с командой, возможность выводить футболистов на поле перед матчами, а также активности иного рода», – сказал Измайлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
iuda
1461734868
А что повышать, если в Еврокубки не попали
Ответить
ДСА
1461738182
Плохая новость. Был бы результат - было бы и повышение цен.
Ответить
KELT88
1461739130
Это пипец, товарищи...
Ответить
IVAN53
1461742980
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране?? То есть у народа всё с этой ситуацией хорошо? У роды я после постройки этого стадиона перестал на футбол ходить, с семьёй из 4 человек 10тысячь надо!!!
Ответить
IVAN53
1461743015
на рядовой матч
Ответить
serhz
1461748455
Скоро будете билеты бесплатно раздавать у станций метро --ходить на ваш Спартак и деньги платить ? -нонсенс однако !
Ответить
Главные новости
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
1
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
2
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
5
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Все новости
Все новости
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
1
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
5
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
3
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
12
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
7
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
2
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+