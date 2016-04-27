«Спартак» оставит прежними цены на билеты и абонементы

«Спартак» не будет повышать стоимость билетов и абонементов на новый сезон. Такое заявление сделал вице-президент московского клуба Наиль Измайлов.

«Мы приняли решение, что стоимость на билеты и абонементы меняться не будет. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, они останутся прежними во всех категориях. Болельщики смогут продлить абонементы на свои места в приоритетном праве.

Кроме того, мы планируем запустить новый проект «Spartak kids». Будем работать с детской аудиторией. Сейчас мы ее теряем и ощущаем это. Спортивные результаты очень сильно сказываются на отсутствии подрастающего поколения болельщиков, а клуб очень заинтересован в этой категории.

Мы сможем предложить детям хорошо провести время на стадионе, посмотреть футбол в комфортных условиях, в безопасности.

Согласно этой программе, в следующем сезоне планируем выдачу членских карт. Они, например, позволят покупать товары, которых нет в клубном магазине: наборы для детей от клуба и от партнеров.

Будет предусмотрена активная программа лояльности: например, участие детей в тренировках с командой, возможность выводить футболистов на поле перед матчами, а также активности иного рода», – сказал Измайлов.