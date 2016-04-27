«Бавария» интересуется Санчесом

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Баварии».

Сообщается, что официального предложения по Санчесу сделано не было, однако мюнхенцы обращались к «Арсеналу» с запросами по поводу возможности такого трансфера.

По информации источника, лондонцы хотят продлить договор с Санчесом, но интерес «Баварии» может усложнить «Арсеналу» переговоры с чилийцем.

В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 55 миллионов евро.