Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ростовская область намерена выкупить стадион у «Ростова» за 17 миллионов

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил более 17 миллионов рублей на приобретение футбольного поля для спортивной школы олимпийского резерва имени Виктора Понедельника.

    «Сегодня стадион «Олимп-2», который выбран одной из тренировочных площадок для ЧМ-2018, принадлежит ФК «Ростов». Выкуп спортивного объекта в областную собственность позволит приступить к его подготовке согласно требованиям ФИФА. В рамках реконструкции тренировочной площадки будет создан современный восстановительный центр для спортсменов, оборудованы раздевалки, тренерский штаб, появится просторный зал для общения с прессой.

    Планируется, что проектно-сметная документация на обустройство спортивной арены будет готова до конца 2016 года, а к середине 2017 – завершится приведение тренировочной базы в соответствии с требованиями ФИФА. После мундиаля футбольное поле останется в распоряжении спортшколы олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника. Спортивная кузница, носящая имя легендарного футболиста, будет растить будущих чемпионов на собственной современной площадке. Напомним, сегодня спортшкола, где большая часть из 1200 воспитанников занимается футболом, арендует помещения и площадки для занятий», – сказано в заявлении, размещенном на сайте правительства Ростовской области.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2016 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 26 апреля 2016, 22:29

      17 миллионов рублей за стадион, чёто как-то дешево для такого объекта, при средней цене на квартиры в том же районе от 3,5 млн

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 апреля 2016, 21:21

      Так главный акционер и есть Ростовская область))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11