Ростовская область намерена выкупить стадион у «Ростова» за 17 миллионов

17 миллионов рублей за стадион, чёто как-то дешево для такого объекта, при средней цене на квартиры в том же районе от 3,5 млн
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил более 17 миллионов рублей на приобретение футбольного поля для спортивной школы олимпийского резерва имени Виктора Понедельника.
«Сегодня стадион «Олимп-2», который выбран одной из тренировочных площадок для ЧМ-2018, принадлежит ФК «Ростов». Выкуп спортивного объекта в областную собственность позволит приступить к его подготовке согласно требованиям ФИФА. В рамках реконструкции тренировочной площадки будет создан современный восстановительный центр для спортсменов, оборудованы раздевалки, тренерский штаб, появится просторный зал для общения с прессой.
Планируется, что проектно-сметная документация на обустройство спортивной арены будет готова до конца 2016 года, а к середине 2017 – завершится приведение тренировочной базы в соответствии с требованиями ФИФА. После мундиаля футбольное поле останется в распоряжении спортшколы олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника. Спортивная кузница, носящая имя легендарного футболиста, будет растить будущих чемпионов на собственной современной площадке. Напомним, сегодня спортшкола, где большая часть из 1200 воспитанников занимается футболом, арендует помещения и площадки для занятий», – сказано в заявлении, размещенном на сайте правительства Ростовской области.