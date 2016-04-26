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    Уткин: «С задачей собрать лучших из лучших на «Матч ТВ» не справились»

    Известный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе телекомментатора Владимира Стогниенко с телеканала «Матч ТВ».

    «Боюсь, меня не все правильно поймут, но с задачей собрать лучших на «Матче» не справились. То есть сейчас нельзя говорить, что на «Матч ТВ» работают все лучшие комментаторы страны. Для меня лично это очень горько. Потому что я сам имел отношение к руководству спортивными каналами «НТВ-Плюс» на протяжении долгого времени. И всегда сам об этом мечтал – чтобы у нас работали все лучшие. И неоднократно звал к нам на «Плюс» и Стогниенко, и Трушечкина. Трушечкина даже в какой-то момент уговорил. При этом, конечно, у нас не было таких возможностей, как у «Матча». Но собрать лучших из лучших было и моим желанием на всем протяжении работы на «Плюсе». И то, что это идея потерпела, не побоюсь этого слова, крах, мне очень грустно и горько.

    Причины, по которым ушел Стогниенко? Я лично рассматриваю его возвращение на ВГТРК ради работы на чемпионате Европы как верность своему зрителю и готовность ради него идти на определенные жертвы. Разумеется, не могу знать этого точно. Но ни секунды не сомневаюсь, что условия контракта Стогниенко с ВГТРК будут хуже, чем на «Матч ТВ».

    У меня, конечно, есть своя версия. Но, боюсь, если я начну ее высказывать, она не будет воспринята адекватно. Я ведь и сам ушел с «Матч ТВ». Сюжет моего ухода совершенно другой, но главная причина одна и та же. Иными словами, все это происходит «по причинам, которые невозможно объяснить широкой аудитории». Это я воспользовался словами официального релиза «Матч ТВ», – сказал Уткин.

    Источник: ТАСС

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    26.04.2016 15:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 апреля 2016, 20:51

      Уткин молодец и пошутить в эфире может

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 26 апреля 2016, 20:34

      С тех пор как появился мАТЧ ТВ, Черданцев сильно сдал((( а ведь когда они с Геничем... А Константин и сейчас один из лучших, как и Вова и Вася! С комментом выше о тине полностью согласен... Гнать её))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 26 апреля 2016, 19:32

      Стогниенко хорош! Вы бы лучше Орлова убрали.

      3
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      ...
      Рейтинг: +14

      Ruvar > redarmy83 29 апреля 2016, 14:08

      Альцгеймера гнать с федеральных каналов уже давно пора, пусть для Бомжей по радио матчи коментит, и кому интересно пусть его там слушает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 апреля 2016, 17:43

      Жопу поднял, место освободил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      Удар Спенальти 26 апреля 2016, 17:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не понимаю как уткин ввобще стал комментатором!? я звук выключаю, чтоб его не слашать и смотрю дальше

      -6
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      Рейтинг: -2

      Удар Спенальти 26 апреля 2016, 17:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я засыпаю, когда уткин комментирует

      -6
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 26 апреля 2016, 17:05

      вернуть Уткина и Стогниенко. Канделаки на помойку

      8
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    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 26 апреля 2016, 16:17

      Стогниенко вообще в порядке

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 апреля 2016, 15:55

      ну как же без Уточкина

      0
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