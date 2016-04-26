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  • Рейнгольд: «Выходит, что «Спартак» ничем не отличается от «Мордовии», «Уфы» или другой команды высшего дивизиона»

Рейнгольд: «Выходит, что «Спартак» ничем не отличается от «Мордовии», «Уфы» или другой команды высшего дивизиона»

26 апреля 2016, 14:46
12

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими мыслями об игре красно-белых в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против «Мордовии» (2:2).

«Спартак» сегодня не та команда, от которой чего-то стоит ждать. Выводы пусть делают руководители, мне надоело уже рассуждать на эту тему. Стыд и позор, что команда не может обыграть соперника, который идет на последней строчке Премьер-Лиги. Таким коллективам нужно забивать 5-6 мячей, а так... «Спартак» ничем не отличается от «Мордовии», «Уфы» или другой команды высшего дивизиона.

«Спартак» стал рядовым клубом, нет той изюминки, которая была раньше. Нет исполнительского мастерства у футболистов, а чего от них требовать? Не хочу обвинять во всем тренерский штаб. Федун не дает денег, хочет, чтобы дешевые футболисты делали погоду, но такого не бывает, это не сказка. Если ты хочешь конкурентоспособную команду – нужно большее.

У коллектива нет игровой дисциплины, ничего нет. Игроков некоторых позиций нужно просто выбрасывать из клуба, на их место ставить других. Посмотрите на то, как играет Владимир Гранат. Многие уже говорят, что он был Гранатом, а сейчас стал апельсином. Посмотрите на Боккетти... так в футбол играть нельзя. Есть игроки вроде Промеса, Зе Луиша, Глушакова, которые приносят еще пользу, но их мало. Если «Спартак» чего-то хочет – этого мало. Больно смотреть, во что чиновники превратили «Спартак».

Кроме того, я считаю, что пора бы уже и главного тренера спросить, чего он хочет. Нужно, чтобы он рассказал о своем видении, кого заменить, кого приобрести и т.п. Но у нас темный лес. Народ этим недоволен, а воз и ныне там», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Мордовия Рейнгольд Валерий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1461672395
Да я думаю что СПЕЦ Рейнгольд ни чем не отличается,от других таких же спецов типо Ловчева,Бубнова и так далее .Как же противно читать подобных ему...............ФУ
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СЛАВА 81
1461672989
Спартаковские футболисты не могут исполнять требования зарубежных тренеров. Начинают плакать. Аленичеву надо увольняться, через год лучше не будет.
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nitto
1461673874
Цитата: "Федун не дает денег, хочет, чтобы дешевые футболисты делали погоду, но такого не бывает, это не сказка." Таких специалистов часто вижу около мусорников в поисках пищи.
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vladimir-7
1461677647
Были отличные легионеры, которые по каким то причинам не смогли сыграть в Спартаке и даже иностранные тренеры не смогли работать в Спартаке. Дело не в Федуне, он деньги дает, дело в другом.
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vest01
1461680016
А я довно говорил что Спартак уровнем Уфы
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vest01
1461680117
И поддерживаю Рейнгольда
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ntaram
1461682890
Будьте дружелюбны и вежливы! Не унижайте "Уфу"
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msbleff
1461685135
это понятно уже давным давно,лет так 10. но вся мясная торсида и ветераны команды живут прошлым столетием,тем самым утешая себя.
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nemolod
1461691419
Ну сейчас и не каждая ведущая команда РФПЛ способна забивать по 5-6 мячей аутсайдерам! Для того,чтобы команда начала показывать стабильную игру с не звездными футболистами нужен тренер с подходом уровня Бердыева,только для этого нужно будет еще и время не меньше двух сезонов! Но все хотят,чтобы Спартак уже за один сезон преобразился,но с нынешними игроками такое просто невозможно!
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alp
1461694688
тоже мне, открытие сделал... вся страна уже давно не видит в спартаке сколь-нибудь грозную силу. одни спартаковские все верят в свою исключительность за счет старых побед, заработанных всей футбольной россией, кстати... но вот, начали прозревать...
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