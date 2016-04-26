Рейнгольд: «Выходит, что «Спартак» ничем не отличается от «Мордовии», «Уфы» или другой команды высшего дивизиона»

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими мыслями об игре красно-белых в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против «Мордовии» (2:2).

«Спартак» сегодня не та команда, от которой чего-то стоит ждать. Выводы пусть делают руководители, мне надоело уже рассуждать на эту тему. Стыд и позор, что команда не может обыграть соперника, который идет на последней строчке Премьер-Лиги. Таким коллективам нужно забивать 5-6 мячей, а так... «Спартак» ничем не отличается от «Мордовии», «Уфы» или другой команды высшего дивизиона.

«Спартак» стал рядовым клубом, нет той изюминки, которая была раньше. Нет исполнительского мастерства у футболистов, а чего от них требовать? Не хочу обвинять во всем тренерский штаб. Федун не дает денег, хочет, чтобы дешевые футболисты делали погоду, но такого не бывает, это не сказка. Если ты хочешь конкурентоспособную команду – нужно большее.

У коллектива нет игровой дисциплины, ничего нет. Игроков некоторых позиций нужно просто выбрасывать из клуба, на их место ставить других. Посмотрите на то, как играет Владимир Гранат. Многие уже говорят, что он был Гранатом, а сейчас стал апельсином. Посмотрите на Боккетти... так в футбол играть нельзя. Есть игроки вроде Промеса, Зе Луиша, Глушакова, которые приносят еще пользу, но их мало. Если «Спартак» чего-то хочет – этого мало. Больно смотреть, во что чиновники превратили «Спартак».

Кроме того, я считаю, что пора бы уже и главного тренера спросить, чего он хочет. Нужно, чтобы он рассказал о своем видении, кого заменить, кого приобрести и т.п. Но у нас темный лес. Народ этим недоволен, а воз и ныне там», – сказал Рейнгольд.