Туре поздравил Мареза с победой

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поздравил игрока «Лестера» Рияда Мареза с завоеванием приза лучшему игроку сезона в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

«Мои поздравления Марезу – лучшему игроку сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Приятно видеть победу моего африканского брата», – написал Туре в Twitter.

Стоит отметить, что 25-летний алжирец стал первым игроком из Африки, получившим данную награду.