«Рубин» выплатит «Малаге» миллион евро, если подпишет Грасию

«Рубин» заинтересован в приглашении на пост главного тренера нынешнего наставника «Малаги» Хави Грасии, сообщает испанское издание Sur. В марте этого года Грасия продлил контракт с «Малагой» до 2019 года, но российский клуб готов предложить тренеру лучшие финансовые условия. Кроме того, «Рубин» готов выплатить «Малаге» компенсацию в размере 1 миллиона евро в случае назначения Грасии. В «Малаге» 45-летний специалист работает с лета 2014 года.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе казанцев к Дану Петреску и Георги Хаджи. «Рубин» после 25-го тура чемпионата России располагается на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.