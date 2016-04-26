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Суаресу мало 10 миллионов в год в «Барселоне»

26 апреля 2016, 10:11
34

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на улучшение своего действующего контракта по окончании текущего сезона. На данный момент зарплата Суареса составляет около 10 миллионов евро в год.

Сам Суарес уверен, что по результатам этого чемпионата заслужил поднятие зарплаты. В клубе с ним согласны, но переговоры пока не начинались.

Напомним, что Суарес перебрался в Каталонию из «Ливерпуля» два сезона назад. Его действующий контракт рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне он провел на поле 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 34 гола и отдал 13 результативных передач.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Трансферы Барселона Суарес Луис
Комментарии (34)
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baltica
1461655647
ну хоть 45 не просит...
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mig28
1461659919
По сути заслужил своей игрой и своими голами!
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sold93
1461660846
ендрить зажрались. испанские мешки как-всегда, развращают футбол.
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Den Bull
1461661321
Скоро Барса станет банкротом.
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Tri
1461662903
А мне 20 000 мало, что? Зато я каждую пятницу пью пиво. Я и этому рад.
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Сергей Свояк
1461663692
Ну и зарплаты у них. Я то вроде нормально зарабатываю,но по сравнению с ними я прыщь. Очень обидно. У нас в стране,даже генеральный директор самой большой компании которая обеспечивает население электричеством, получает меньше раз в 5 или ещё меньше... Там такие умы,а тут просто круто пинают мяч...
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Kulimen
1461667668
До Ибрагимовича ему еще расти и расти...тот сотню с китайцев требует
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Ty4ka98
1461668513
Какие-то редактора вялые у Бомбардира. Во-первых, в статье (из источника) сказано, что "Барселона" собирается провести переговоры летом 2017 года, во-вторых, не Суарес считает, что он заслужил (хотя это может тоже имеет место), а администрация клуба так считает, в-третьих, зачем делать такое провокационное название, хотите Соккер перепрыгнуть?
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ЦСКА 2015-2016
1461683038
у кусачих кусачие цени
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Mr.Kramer
1461705573
Так вот восхищаешься игрой некоторых футболистов, а потом читаешь такие новости и понимаешь, что все это ради денег. Грустно как-то.
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