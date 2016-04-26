Суаресу мало 10 миллионов в год в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на улучшение своего действующего контракта по окончании текущего сезона. На данный момент зарплата Суареса составляет около 10 миллионов евро в год.

Сам Суарес уверен, что по результатам этого чемпионата заслужил поднятие зарплаты. В клубе с ним согласны, но переговоры пока не начинались.

Напомним, что Суарес перебрался в Каталонию из «Ливерпуля» два сезона назад. Его действующий контракт рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне он провел на поле 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 34 гола и отдал 13 результативных передач.