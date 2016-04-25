Марез отказался переходить в «ПСЖ»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез не собирается переходить в «ПСЖ», так как его все устраивает в Англии.

«Париж – это мой город, но сейчас я даже не думаю о возвращении туда. Я вижу, что «ПСЖ» превращается в очень большой клуб, в этой команде собраны потрясающие футболисты, но мне просто не интересно играть во Франции. Я не говорю, что это не произойдет никогда, просто сейчас я этого не хочу. Я счастлив в Англии», – приводит слова Мареза журнал Onze Mondial.

Напомним, что Марез был признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов.