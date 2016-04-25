Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марез – лучший футболист сезона в АПЛ

    Ассоциация профессиональных футболистов признала полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза лучшим игроком нынешнего сезона чемпионата Англии.

    Стоит отметить, что алжирский хавбек стал первым из африканцев, кто удостоился этой награды.

    В этом сезоне АПЛ Марез провел 34 матча, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач. Благодаря его усилиям «Лестер» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице и претендует на золотые медали.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 26 апреля 2016, 10:29

      Заслужил, наверное если продолжит так играть, скоро в Реал возьмут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 26 апреля 2016, 04:16

      Хорош Мерез, хотя как минимум ещё один парень заслуживает эту награду из лис..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      zorr 25 апреля 2016, 16:13

      Безусловно лучший игрок чемпионата, мне вспоминается некоторые матчи где лестор уступая в счете, благодаря усилиям мареза возврашялся в игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 25 апреля 2016, 14:07

      Молодчага! Бомбезная игра! Только бы не поспешил с выбором продолжения карьеры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 25 апреля 2016, 13:56

      Вся троица достойна.
      Марез красавчег!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 25 апреля 2016, 13:47

      ну в лестере 3 топыча: марез, варди и канте

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 25 апреля 2016, 12:05

      Подскажите, пожалуйста, кто знает:
      1. Почему Марез, а не Варди?
      2. Почему так рано определяют лучшего игрока, ещё же несколько игр до завершения?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      liit 25 апреля 2016, 11:34

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 апреля 2016, 09:43

      Красавчик!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 25 апреля 2016, 09:05

      Мои поздравления!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11