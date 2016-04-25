Марез – лучший футболист сезона в АПЛ

Заслужил, наверное если продолжит так играть, скоро в Реал возьмут.
Ассоциация профессиональных футболистов признала полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза лучшим игроком нынешнего сезона чемпионата Англии.
Стоит отметить, что алжирский хавбек стал первым из африканцев, кто удостоился этой награды.
В этом сезоне АПЛ Марез провел 34 матча, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач. Благодаря его усилиям «Лестер» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице и претендует на золотые медали.
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— PFA (@PFA) 24 апреля 2016 г.