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    Фанаты «Динамо» бесплатно посетят матч с «Амкаром»

    Болельщики «Динамо» смогут посетить домашний матч 26-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» бесплатно.

    «Руководство Футбольного клуба приняло решение поддержать просьбу болельщиков о бесплатном проходе на стадион «Арена Химки» в связи с тем, что матч запланирован РФПЛ на пятницу. Нашей команде очень нужна поддержка болельщиков! Приходите на стадион в синем, особенно если вы собираетесь на трибуну D – окрасим трибуну в синий цвет», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Матч «Динамо» – «Амкар» состоится в пятницу, 29 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

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    25.04.2016 18:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 апреля 2016, 10:24

      Фанатам уже впору приплачивать за посещение матчей Динамо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Omanid87 26 апреля 2016, 10:58

      Надо поддержать команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 26 апреля 2016, 00:03

      пора бы уже и победить

      0
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