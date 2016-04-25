Серия А. «Рома» и «Наполи» побьются за попадание Лигу чемпионов

«Рома» и «Наполи» сыграют между собой в матче 35-го тура Серии А. Неаполитанцы идут вторыми в турнирной таблице, опережая римлян на пять очков. В случае победы «волки» сумеют сократить отрыв до двух очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 16:00. Не пропустите!