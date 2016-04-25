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    Андреев: «Ростов» — чемпион страны»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал победу ростовчан в матче РФПЛ с «Зенитом» (3:0).

    «Говорил перед матчем, что подопечные Бердыева одержат победу, так и получилось. Единственное, ошибся со счетом, но сказал, что «Зенит» не создаст ни одного голевого момента. Был момент у Дзюбы, когда он попал в крестовину, и у Кокорина.

    Ростовчане победили в очень хорошем стиле и ЦСКА, но сегодняшнюю игру с «Зенитом» можно назвать самой яркой в сезоне. После 21-го тура говорил, что «Ростов» будет в Лиге чемпионов.

    Сейчас, после 25-го тура, скажу, что «Ростов» — чемпион страны», — отметил Андреев.

    Источник: Sports.ru

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    25.04.2016 08:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 26 апреля 2016, 00:34

      Не сглазил бы

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 25 апреля 2016, 12:46

      Удачи , "РОСТОВУ", утёр всем нос своей организацией игры.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2016, 10:44

      Андреев никогда не ошибается

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 апреля 2016, 10:17

      Конечно я и сам болею за Ростов, но не надо говорить "гоп" пока не перепрыгнул это одно из основных правил в любом спорте и даже не только спорте.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > FanatSerj 25 апреля 2016, 10:29

      Согласен. Еще целых 5 туров и все может измениться. Тем более что мы с аутсайдерами играем мягко говоря не очень.

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 апреля 2016, 09:25

      Ростов - респект! Учитесь у дядьки Бердыева. А то по наберут миллиоников-дебилов, а игры как не было, так и нет....

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 25 апреля 2016, 09:08

      С такой Командой Бердыев и в лиге чемпионов шороху наделает, а Зенит для них что?, - семечки!

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