Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Навас: «Ерохин забил нереальный гол»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился впечатлениями от крупной победы над «Зенитом» в матче 25-го тура чемпионата России.

    «Нельзя сравнивать «Ростов» с «Лестером», потому что это две абсолютно разные команды. Если говорить о финансовом плане, тоже. Мы прекрасно понимаем, думая о чемпионстве, что мы команда с очень маленькими возможностями во всех смыслах этого слова.

    Ерохин забил нереальный гол. Это большая радость для всей команды», – сказал Навас.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 25 апреля 2016, 07:28

      С таким "Лодыжкой" на Чемпионате Европы делать нечего! Он даже не второй вратарь....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 25 апреля 2016, 06:56

      Ничего нереального я как-то не разглядела, вот гол Смолова через себя в падении, это думаю настоящий шедевр

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69

      Denros > арейская 25 апреля 2016, 10:07

      А ты выйди и забей такой.Ртом то тебя работать научили как смотрю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > арейская 25 апреля 2016, 14:31

      Гол Ерохина сложнее по исполнению, учитывая, что вратарь закрыл угол
      и двое защитников висят на плечах.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11