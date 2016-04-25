Навас: «Ерохин забил нереальный гол»

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился впечатлениями от крупной победы над «Зенитом» в матче 25-го тура чемпионата России.

«Нельзя сравнивать «Ростов» с «Лестером», потому что это две абсолютно разные команды. Если говорить о финансовом плане, тоже. Мы прекрасно понимаем, думая о чемпионстве, что мы команда с очень маленькими возможностями во всех смыслах этого слова.

Ерохин забил нереальный гол. Это большая радость для всей команды», – сказал Навас.