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    Виллаш-Боаш: «Ростов» выглядел лучше «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после крупного поражения от «Ростова» в матче 25-го тура РФПЛ подчеркнул, что ключевым моментом поединка стал первый гол в исполнении соперника.

    «Следует признать, что соперник сегодня превзошел нас с точки зрения подготовки. Игроки «Ростова» выглядели лучше и всегда оказывались первыми на мяче. На нашей же команде сказалось усталость, поскольку мы выступаем в плотном режиме.

    Первый гол «Ростова» – ключевой момент этого матча. Мы старались избежать этого момента, но они забили первыми, после чего отошли в оборону и начали играть на контраатаках», – сказал португальский специалист в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 22:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 апреля 2016, 16:43

      в каком плотном режиме выступает зенит? в ЛЧ или где-то еще играет, где мы не знаем?)))

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes 25 апреля 2016, 09:12

      Проиграли по делу.
      Согласен с Боашом - основные проблемы с физикой, но если хочешь быть чемпионом, должен быть готов играть по 3 игры в неделю.
      Жалко конечно, но уже очевидно, что в этом году Зенит будет играть в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +31

      iglls73 24 апреля 2016, 22:49

      придурок рыжий, ты думал будет по другому?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > iglls73 24 апреля 2016, 22:58

      Зачем оскорблять людей, которых ты не знаешь лично? Просто из-за того, что тебе команда не нравится?

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 апреля 2016, 22:15

      Хоть в этот раз на судей бочку не катит!

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