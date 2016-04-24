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    Бердыев: «Игроки «Ростова» подарили болельщикам праздник»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от матча 25-го тура, в котором его команда одержала разгромную победу над «Зенитом» (3:0).

    «В целом я доволен игрой, рад за ребят, которые подарили болельщикам праздник. Первый гол стал решающим? В футболе не все можно спрогнозировать, но хорошо, что все завершилось именно так», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      iglls73 24 апреля 2016, 22:54

      Спартак это утопия, неужели ты еще не понял, Бердыев никогда за бабки не поведется, чтобы не замарать свое Имя

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