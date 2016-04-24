Бердыев: «Игроки «Ростова» подарили болельщикам праздник»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от матча 25-го тура, в котором его команда одержала разгромную победу над «Зенитом» (3:0).

«В целом я доволен игрой, рад за ребят, которые подарили болельщикам праздник. Первый гол стал решающим? В футболе не все можно спрогнозировать, но хорошо, что все завершилось именно так», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч ТВ».