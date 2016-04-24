Бердыев: «Игроки «Ростова» подарили болельщикам праздник»

Спартак это утопия, неужели ты еще не понял, Бердыев никогда за бабки не поведется, чтобы не замарать свое Имя
Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от матча 25-го тура, в котором его команда одержала разгромную победу над «Зенитом» (3:0).
«В целом я доволен игрой, рад за ребят, которые подарили болельщикам праздник. Первый гол стал решающим? В футболе не все можно спрогнозировать, но хорошо, что все завершилось именно так», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч ТВ».