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    Гаджиев: «У «Локомотива» в матче с «Амкаром» вообще не было моментов»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими первыми впечатлениями от поражения в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).

    «Было маловато эмоций. Сказался матч с «Зенитом» в Кубке России. Старались, в концовке добавили агрессии, но не хватило импровизации и точности в передачах. Не хватало агрессии впереди, той динамики, которая была в кубковом матче.

    Говорите, у нас не было моментов? Да, но на самом деле у них тоже ничего не было», – сказал Гаджиев.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    24.04.2016 15:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 26 апреля 2016, 12:55

      Такой смешной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      west29 24 апреля 2016, 17:51

      да ну, прижимали не мало чуть больше внимательности и был бы разгром твоему амкару

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 24 апреля 2016, 16:48

      Старому пердуну уже очки не помогают

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