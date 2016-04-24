Селюк: «Каборе подпишет с «Краснодаром» контракт сроком на три года»

Агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе Дмитрий Селюк поделился информацией о том, что его клиент достиг договоренности с «быками» о подписании полноценного контракта сроком на три года. Напомним, что права на африканского футболиста принадлежат «Кубани», текущий сезон в составе черно-зеленых он проводит на правах аренды.

«Каборе достиг договоренности о подписании контракта с «Краснодаром». Он будет рассчитан на продолжительный срок, на три года. Контракт вступит в силу сразу по окончании действующего соглашения, то есть юридически в июне текущего года. Но все в порядке, Каборе – полноценный игрок «Краснодара», – сообщил Селюк.

Отметим, что контракт Каборе с «Кубанью» истекает по окончании сезона, что позволит хавбеку беспрепятственно сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.