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    «Амкар» — «Локомотив». Шкулетич, Логашов и Михалик начнут игру с первых минут

    Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив», который состоится сегодня в 12:00.

    «Амкар»: Селихов, Идову, Занев, Белоруков, Джикия, Баланович, Гол, Огуде, Гиголаев, Комолов, Прудников.
    Запасные: Герус, Зайцев, Панцырев, Мищенко, Анене, Брайт Дайк, Шаваев, Дзахов.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Дюрица, Логашов, Михалик, Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук, Шкулетич.
    Запасные: Абаев, Коченков, Тарасов, Янбаев, Шешуков, Шишкин, Жемалетдинов, Баринов, Ндинга, Фернандеш, Хенти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 11:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 апреля 2016, 12:16

      Пусть победит сильнейший!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 апреля 2016, 12:09

      авпавпва

      -1
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