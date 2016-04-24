Скаут «Челси»: «Я влюбился в Дембеле и предлагал клубу купить его, но другие не видели в нем ничего особенного»

Скаут «Челси» Пит де Виссер рассказал о своем отношении к полузащитнику «Тоттенхэма» Муссе Дембеле.

«Я влюбился в Дембеле во время Олимпийских игр 2008 года. Это игрок мирового уровня, но в клубе его часто используют не на той позиции. Он не форвард, не оттянутый форвард и даже не «десятка». Куда лучше он справляется в центре полузащиты.

Он никогда не забьет 15 голов за сезон, но прекрасно играет в пас. Он универсален, объединяет в себе мощь, технику и выносливость.

Я не раз предлагал «Челси» купить его, но другие скауты и тренеры были несогласны. Они не видели в нем ничего особого. Тогда я и сам задумался: «Может быть, я сошел с ума? Почему никто в нем не видит потенциала?».

Однажды, играя за «Фулхэм» против «Челси», он вчистую закрыл Лэмпарда», — заключил де Виссер.