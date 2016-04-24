Венгер допустил возможность ухода Уолкотта из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не стал исключать возможность ухода из клуба Тео Уолкотта, который перестал попадать в стартовый состав.

«Покинет ли Уолкотт команду? Я не знаю. Я пока что не думаю о переходах, но я полагаю, что он сейчас не в лучшей форме. Я говорил с ним об этом, и он ответил «Хорошо, я постараюсь уделять больше времени и сил тренировкам», это мне понравилось. И когда он выходит на замену, он определенно мотивирован и нацелен на успех. Посмотрим, как он закончит сезон», — заключил Венгер.