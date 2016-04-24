Шмейхель может заменить Тер Штегена в «Барселоне»

«Барселона» ищет вратаря, который смог бы заменить Марка-Андре Тер Штегена в том случае, если немец покинет клуб летом.

Сообщается, что спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес составляет список возможных кандидатов, и один из претендентов на место Тер Штегена – голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель.

Напомним, ранее Тер Штеген выражал недовольство недостаточным количеством игровой практики.

В нынешнем сезоне Шмейхель сыграл за «Лестер» 34 матча в АПЛ и пропустил в них 33 гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в пять миллионов евро.