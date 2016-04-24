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Шмейхель может заменить Тер Штегена в «Барселоне»

24 апреля 2016, 01:16
20

«Барселона» ищет вратаря, который смог бы заменить Марка-Андре Тер Штегена в том случае, если немец покинет клуб летом.

Сообщается, что спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес составляет список возможных кандидатов, и один из претендентов на место Тер Штегена – голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель.

Напомним, ранее Тер Штеген выражал недовольство недостаточным количеством игровой практики.

В нынешнем сезоне Шмейхель сыграл за «Лестер» 34 матча в АПЛ и пропустил в них 33 гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в пять миллионов евро.

Источник: Mirror.co.uk
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Лестер Шмейхель Каспер тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (20)
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Morro
1461455450
После феерического сезона в апл сядет в барсе
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KELT88
1461475927
играть не будет...
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ManUtd-Volgograd
1461482484
Шмейхеля в МЮ!
Ответить
reg57
1461482785
Было бы интереснее в МЮ
Ответить
Lexa_Lexa
1461483838
Если хочет на банке посидеть, то добро пожаловать!
Ответить
Ден61
1461487449
В МЮ есть Де Хеа.
Ответить
Fizruck
1461489362
Как и батя будет тащить
Ответить
Tri
1461489502
МЮ более реалистичен для него, в Барсе только в запасе будет.
Ответить
Mr.Kramer
1461499878
А как по мне, так утка это всё.
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Tyoma88
1461513656
я тоже так думаю
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