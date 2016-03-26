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    Тер Штеген: «В «Барселоне» мне не хватает игрового времени»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген посетовал на недостаток игрового времени в каталонском клубе.

    «Мне нужно перейти на следующую ступень и начать получать больше игрового времени. Если же ничего не изменится, мы сядем за стол переговоров.

    По окончании сезона у меня наберется около 25-ти игр, и если посмотреть с одной стороны, то это не такая уж и маленькая цифра.

    Но лично мне не хватает 25-ти игр в течение длинного сезона. Решать предстоит тренеру, но я все-таки надеюсь на вознаграждение за демонстрируемую игру», – сказал тер Штеген.

    Источник: TZ

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    26.03.2016 01:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      ShOkHzOd 26 марта 2016, 08:50

      У него еще мало опыта, видели его в матче чемпионата с сельтой. Красивые голы пропускал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 марта 2016, 01:40

      В ливер дорога

      0
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