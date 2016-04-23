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    Нахушев: «Надеемся и ждем, когда в «Мордовии» выплатят долги за четыре месяца»

    Защитник «Мордовии» Руслан Нахушев рассказал о непростой финансовой ситуации в саранском клубе, а также отметил, что зарплата футболистам не выплачивается в течение четырех месяцев.

    «Надеемся и ждем, когда нам выплатят долги. Пошел четвертый месяц задержки выплат зарплат, бонусов и премиальных. Заверяют, что команду не бросят. Мы, в свою очередь, выходим и бьемся, как можем. Обещали выплатить до 25-го числа, но, по всей видимости, не успевают. Вернемся в Саранск и будем смотреть за ситуацией. Надеемся, что будет все нормально», – сказал Нахушев.

    Источник: ТАСС

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    23.04.2016 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 апреля 2016, 11:14

      какая фамилия,такая и зарплата...

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