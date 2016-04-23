«Ливерпуль» может обменять Балотелли на Билью

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, выступающий на правах аренды за «Милан», во время летнего трансферного окна может стать игроком «Лацио». Сообщается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не заинтересован в услугах форварда и готов расстаться с футболистом.

Кроме того, английский клуб планирует не просто продать Балотелли в римский клуб, а обменять его на полузащитника Лукаса Билью.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Милан» в Серии А 18 матчей, в которых забил один гол. На счету Бильи в итальянском чемпионате 24 встречи и четыре гола.