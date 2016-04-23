Таски и Гетце выйдут в стартовом составе «Баварии» на матч против «Герты»

Защитник «Баварии» Сердар Таски, арендованный у «Спартака», начнет матч 31-го тура Бундеслиги против «Герты» в стартовом составе мюнхенцев. Также стоит отметить, что с первых минут на поле выйдет и хавбек Марио Гетце.

Полностью состав «Баварии» выглядит следующим образом: Нойер, Таски, Бенатиа, Киммих, Рафинья, Алькантара, Гетце, Видаль, Левандовски, Дуглас Коста, Мюллер.

Напомним, что мюнхенский клуб может оформить чемпионский титул в этой встрече. Произойдет это в случае победы самой «Баварии», а также в случае поражения ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии». При подобном раскладе отрыв мюнхенцев от второго места составит 10 очков за три тура до финиша чемпионата.