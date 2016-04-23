Мельгарехо: «Хотел бы играть в России всю жизнь»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о том, как проходит его адаптация в столичной команде. Напомним, что зимой парагваец перешел в московский клуб из «Кубани».

– Я доволен. Играю за один из величайших клубов России. Я рад, что они поверили в меня, и жду, что очень скоро смогу доказать людям, что они сделали это не зря.

Я тут совсем недолго, понемногу приживаюсь, но требуется время, чтобы найти взаимопонимание с партнерами на поле. Сейчас я постараюсь выложиться на максимум в шести предстоящих встречах. К концу этого сезона я должен максимально адаптироваться, чтобы быть готовым к следующему.

– Что думаете о своем будущем? Хотелось бы остаться в России или уехать в Европу?

– Мне нравится в России, сейчас я бы сказал, что хотел бы играть здесь всю жизнь. Но все может быть. Поэтому время покажет, что будет дальше.

– А предложений от клубов из Европы нет?

– Сейчас нет, я только приехал в «Спартак», планирую провести здесь много лет, играя в футбол и забивая голы.