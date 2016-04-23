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Мельгарехо: «Хотел бы играть в России всю жизнь»

23 апреля 2016, 11:54
12

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о том, как проходит его адаптация в столичной команде. Напомним, что зимой парагваец перешел в московский клуб из «Кубани».

– Я доволен. Играю за один из величайших клубов России. Я рад, что они поверили в меня, и жду, что очень скоро смогу доказать людям, что они сделали это не зря.

Я тут совсем недолго, понемногу приживаюсь, но требуется время, чтобы найти взаимопонимание с партнерами на поле. Сейчас я постараюсь выложиться на максимум в шести предстоящих встречах. К концу этого сезона я должен максимально адаптироваться, чтобы быть готовым к следующему.

– Что думаете о своем будущем? Хотелось бы остаться в России или уехать в Европу?

– Мне нравится в России, сейчас я бы сказал, что хотел бы играть здесь всю жизнь. Но все может быть. Поэтому время покажет, что будет дальше.

– А предложений от клубов из Европы нет?

– Сейчас нет, я только приехал в «Спартак», планирую провести здесь много лет, играя в футбол и забивая голы.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (12)
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Etiainen
1461402070
только не тот клуб ты выбрал...
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diadushka
1461402908
Конечно хотел бы всю жизнь играть в России, там откуда ты родом едва ли премьер-министр получает такую зарплату
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TY13R
1461403092
где ещё такую шару получит....
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никита голоян
1461403713
после каждого отпуска этот делавар набирает 10 кг лишнего веса,а потом полсезона его сбрасывает на лавке запасных
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fakel-vrn
1461407678
все так поначалу говорят))...
Ответить
Вомбат
1461409180
Уже сейчас пишут, что Титов на тренировках выглядит техничнее, чем Мельгарехо, а через год иначе чем шлак этого парня называть не будут.
Ответить
eleng
1461412953
Бабло побеждает зло...
Ответить
bk-oleg
1461413220
Левый игрочишка!!
Ответить
bzfar
1461415705
Чую сегодня забьет!
Ответить
roma1984007
1461415951
Все верно
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