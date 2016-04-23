Примера. «Барселона» не имеет права на ошибку в матче со «Спортингом»

23 апреля состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» сыграет со «Спортингом». Каталонцы не имеют права на ошибку и сегодня они должны обязательно побеждать. При другом раскладе они рискуют уступить в чемпионской гонке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!