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    Зубарев: «В «Спартаке» молодым футболистам не дают времени проявить себя»

    Полузащитник «Уфы» Владимир Зубарев рассказал о том, почему ему не удалось заиграть в «Спартаке».

    «Я дважды ездил на сборы с основой «Спартака», но опять возвращался в молодежную команду. С Аленичевым ни разу не общался. Он приходил и следил за играми, но при нем я ни разу не тренировался с основной командой.

    В «Спартаке» требуют результат здесь и сейчас, не очень доверяя молодежи, поскольку любой тренер, само собой, лучше поставит более опытного игрока. Молодой сразу не сможет показывать результат, ему нужно определенное количество матчей, чтобы почувствовать уверенность. Мне кажется, в «Спартаке» на это просто не дают времени.

    Предложение от «Уфы» стало очень хорошей новостью. Это выход на новый уровень, и если такой шанс выпадает, то надо им пользоваться. Мой контракт со «Спартаком» заканчивался, и клуб не хотел его продлевать. Так что я был открыт для предложений», — сказал Зубарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2016 09:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 23 апреля 2016, 19:29

      учись у Рашфорда дурень!Парень вышел и в 10 матчах 7 мячиков забил,Ихеаначо из МС,то же самое,а тебе определенное кол-во матчей нужно для этого.Это в Уфе,которая ни за что никогда не борется и вряд ли будет в ближайшее время,тебе могут дать 50 -100 игр что бы ты может быть раскрылся почувствовав уверенность,а когда команда которая по амбициям и уровню ставит перед собой определенные задачи и ей необходим результат здесь и сейчас тебе никогда этого времени не дадут.И это я еще не сказал что оба названных игрока моложе тебя на 5 и 4 года соответственно, и они забивают в АПЛ. А ты в 23 года вопишь что тебе шанс и определенное время должны были дать,хотя бы в РФПЛ. Я сомневаюсь что ты как Варди пройдешь путь со дна до вершины и выстрелишь в 29-30 лет...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 апреля 2016, 13:19

      Спартак хочет сразу результат,но не покупая качественных игроков его не будет,а молодежь пока его дать не готова

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