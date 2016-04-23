«Ювентус» готов доплатить «Реалу» 25 миллионов, чтобы сохранить Морату

«Ювентус» намерен сохранить в клубе нападающего Альваро Морату, правом выкупа которого обладает «Реал».

Переход Мораты два года назад обошелся «Ювентусу» в 20 миллионов евро, и сейчас туринский клуб готов заплатить «Реалу» еще 25 миллионов, чтобы мадридцы не воспользовались своим правом выкупа. Согласно условиям контракта, «Реал» может выкупить Морату за 30 миллионов евро.

Сообщается, что генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта собирается в Испанию для заключения сделки.